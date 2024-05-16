«Мертвые активизируются под лунным светом»: как нельзя вести себя на кладбище

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 68 0

На кладбище запрещено ругаться и брать вещи с могил

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Graben; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

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Лучше посещать погост в первую половину дня и с благими намерениями. Почему — отвечает экстрасенс.

В магии существует ряд правил, которые нужно соблюдать, посещая кладбище. О самых важных из них рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru экстрасенс и оккультист Андрей Харрис. Одно из самых главных правил — не посещать погост после заката солнца.

«Свет дня уходит, и приходит на смену свет луны. Как мы знаем, все тонкие миры, в том числе мир мертвых, активизируются под лунным светом, поэтому человек там нежеланный гость. Чтобы не встретиться ни с кем из потустороннего мира, на кладбище лучше вечером не бывать», — отмечает оккультист.

Также у могил не следует ругаться. Это связано с тем, что любая негативная энергия в этом месте усиливается, из-за чего невольно можно наложить проклятие. Что-то брать с кладбища тоже не рекомендуется — эти вещи могут быть ритуальными.

«Ни в коем случае нельзя брать то, что принадлежит земле мертвых. Запомните это правило, иначе вы будете формировать себе некротическую привязку. И просто мир мертвых будет питаться вашей энергией», — предупреждает экстрасенс.

Нельзя рассматривать чужие памятники на кладбище, так как души умерших могут быть еще не упокоены. О последнем правиле должно быть известно каждому: осквернять места захоронения категорически нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказал о прогнозе от экстрасенса до конца 2024 года.

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