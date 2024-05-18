Лавров назвал «откровенной чепухой» проведение саммита по Украине в Швейцарии

Предстоящая конференция — не более чем попытка втянуть в антироссийские инициативы страны глобального большинства, уверен глава МИД.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
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Организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как, в общем-то, взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы. Не верю в то, что они этого не понимают», — сказал дипломат.
По мнению Лаврова, проведение саммита в Швейцарии — это попытка США и их союзников втянуть в антироссийские инициативы страны глобального большинства, а также выдать так называемую «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского за единственный план урегулирования кризиса.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай отметил, что Москва следит за событиями вокруг предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не пригласили. При этом, подчеркнул глава государства, РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от киевского режима.
В Кремле уже комментировали готовящийся саммит в Швейцарии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, конференцию вряд ли стоит расценивать как серьезную попытку урегулирования конфликта, поскольку без России обсуждать этот вопрос «абсолютно бесперспективно».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Лула да Силва отказались ехать на конференцию по Украине в Швейцарии.
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