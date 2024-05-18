Лавров назвал «откровенной чепухой» проведение саммита по Украине в Швейцарии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Предстоящая конференция — не более чем попытка втянуть в антироссийские инициативы страны глобального большинства, уверен глава МИД.

Лавров назвал «откровенной чепухой» проведение саммита по Украине в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как, в общем-то, взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы. Не верю в то, что они этого не понимают», — сказал дипломат.

По мнению Лаврова, проведение саммита в Швейцарии — это попытка США и их союзников втянуть в антироссийские инициативы страны глобального большинства, а также выдать так называемую «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского за единственный план урегулирования кризиса.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай отметил, что Москва следит за событиями вокруг предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не пригласили. При этом, подчеркнул глава государства, РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от киевского режима.

В Кремле уже комментировали готовящийся саммит в Швейцарии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, конференцию вряд ли стоит расценивать как серьезную попытку урегулирования конфликта, поскольку без России обсуждать этот вопрос «абсолютно бесперспективно».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Лула да Силва отказались ехать на конференцию по Украине в Швейцарии.

Тема:
Спецоперация
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Лавров назвал «откровенной чепухой» проведение саммита по Украине в Швейцарии

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