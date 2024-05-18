Юлия Меньшова возвращается на телевидение после пятилетнего перерыва

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 49 0

Уже в июне телеведущая выйдет в эфир с собственным шоу.

Юлия Меньшова возвращается на телевидение после пятилетнего перерыва

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Актриса и ведущая Юлия Меньшова вернется на телевидение после долгого перерыва. Ее шоу выйдет в эфир уже в июне.

Пять лет назад артистка ушла с одного из федеральных телеканалов из-за слишком плотного графика. После смерти отца, режиссера Владимира Меньшова, актриса взяла на себя работу с его курсом во ВГИКе.

Кроме того, она регулярно играет в антрепризных спектаклях и занимается развитием собственного YouTube-канала. Но теперь звезда собралась с силами и готовится к премьере.

Новое шоу Меньшовой по содержанию не станет сюрпризом для фанатов — это будут интервью с известными людьми. По сути, это продолжение YouTube-проекта звезды, но на телевизионном экране.

Первый выпуск, как отмечается, запланирован на 8 июня. Передача будет выходить в эфир поздним вечером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как совместная работа супругов Юлии Меньшовой и Игоря Гордина превратилась в проверку брака на прочность.

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