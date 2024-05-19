Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в бою с Фьюри

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 1 018 0

Поединок в Эр-Рияде продлился 12 раундов.

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в бою с Фьюри

Фото: Reuters / Andrew Couldridge

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Украинский боксер Александр Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, победив британца Тайсона Фьюри. Поединок в Эр-Рияде продлился 12 раундов.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Британец оказался в нокдауне в девятом раунде после серии мощных ударов. Однако в итоге Фьюри сумел продолжить бой.

Усик сохранил пояса WBA, IBF, WBO и IBO, отобрав у Фьюри титул чемпиона мира по версии WBC. Украинцу 37 лет, он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере (22 победы).

Для 35-летнего британца это поражение стало первым в 36 поединках на профессиональном ринге. Также на его счету одна ничья.

Ранее 5-tv.ru писал, что третий чемпионат Росгвардии по боксу «Кубок Победы» завершился в Сочи 17 мая. В финальных поединках встретились спортсмены из Центрального, Уральского, Сибирского, Южного и Северо-Кавказского округов ведомства.

Соревнования продлились четыре дня. Всего в них участвовали 72 лучших боксера из различных регионов. 

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Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в бою с Фьюри

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