ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 69 0

Какие потери в живой силе и технике понесли националисты?

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Так, например, в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области российские силы нанесли поражение по живой силе и военной технике «Иностранного легиона» и различных бригад националистов. Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122 мм самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также 122 мм боевая машина РСЗО „Град“», — сообщили в ведомстве.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Тема:
Спецоперация
19 мая
Крупнейший металлургический комбинат на Украине может пострадать от мобилизации
19 мая
На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области
19 мая
Дроны, атаковавшие НПЗ под Краснодаром, несли заряды с поражающими элементами
19 мая
ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Херсонской области
19 мая
Шесть украинских дронов упали в районе НПЗ под Краснодаром
19 мая
В США заявили о нежелании «последних украинцев» воевать
19 мая
«Существенная утрата»: чем для Киева обернется потеря Харькова
19 мая
«Скрывать не стану»: глава МАГАТЭ назвал условие, при котором раскроет виновника атак на ЗАЭС
19 мая
Силы ПВО за ночь сбили более 60 дронов ВСУ и 9 ракет ATACMS над регионами России
19 мая
«Перекрыть кислород»: что сейчас происходит на окраинах села Работино
+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
Крупнейший металлургический комбинат на Украине может пострадать от мобилизации
14:19
Политически мотивированное покушение? Кому на самом деле перешел дорогу Фицо
14:05
«Выздоравливает»: жена Носкова опровергла сообщения об ухудшении состояния певца
13:51
Короля Саудовской Аравии госпитализировали
13:42
ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
13:41
В Москве нашли тело пропавшей два дня назад 13-летней девочки

Сейчас читают

«Масштаб поражает»: Роман Костомаров посетил полумарафон «ЗаБег. РФ» в Москве
Посол Гондураса скоропостижно скончался в Москве
«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео