ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
Какие потери в живой силе и технике понесли националисты?
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
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Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Так, например, в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области российские силы нанесли поражение по живой силе и военной технике «Иностранного легиона» и различных бригад националистов. Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области.
«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122 мм самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также 122 мм боевая машина РСЗО „Град“», — сообщили в ведомстве.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
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