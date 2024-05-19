Сотрудник МЧС внезапно умер после поднятия штанги на соревнованиях

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Мужчина всегда следил за здоровьем и был в хорошей физической форме.

Сотрудник МЧС внезапно умер после поднятия штанги на соревнованиях

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Мужчина скончался в Тюмени после поднятия на соревнованиях штанги с большим весом. Он потянул ее несколько раз и потерял сознание, сообщает портал 72.ru.

Находившаяся на мероприятии медицинская бригада стала оказывать помощь спортсмену, проводя сердечно-легочную реанимацию. Спасти мужчину все равно не удалось. По предварительным данным, он умер от остановки сердца.

«Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — сообщили изданию представители пресс-службы регионального департамента здравоохранения.

Отмечается, что мужчина был сотрудником МЧС. Он следил за своей физической формой и не жаловался ранее на здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тренер академии «Динамо» Кашин умер на футбольном поле в возрасте 23 лет. О причинах смерти юного спортсмена не сообщается.

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