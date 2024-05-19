Сын Немоляевой отреагировал на сообщения о госпитализации матери

Александр Лазарев опроверг слухи о госпитализации Светланы Немоляевой
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников / Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Что происходит со знаменитой артисткой?
Сообщения о госпитализации звезды «Служебного романа» Светланы Немоляевой не соответствуют действительности. Об этом 5-tv.ru заявил сын знаменитости, актер Александр Лазарев.
«Это неправда, слухи все», — утверждает он.
Отвечая на вопрос, как себя чувствует Немоляева в данный момент, Лазарев заверил, что она «в порядке».
Ранее 5-tv.ru писал, что Немоляева, которая только недавно отметила 87-летие, экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. По информации источника, у звезды фильма «Служебный роман» подозрение на коронавирус.
Состояние актрисы ухудшилось сегодня, тогда ей незамедлительно вызвали скорую помощь. Ближайшие несколько дней она, по предварительной информации, проведет в больнице.
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