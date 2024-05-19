Сын Немоляевой отреагировал на сообщения о госпитализации матери

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 2 521 0

Александр Лазарев опроверг слухи о госпитализации Светланы Немоляевой

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что происходит со знаменитой артисткой?

Сообщения о госпитализации звезды «Служебного романа» Светланы Немоляевой не соответствуют действительности. Об этом 5-tv.ru заявил сын знаменитости, актер Александр Лазарев.

«Это неправда, слухи все», — утверждает он.

Отвечая на вопрос, как себя чувствует Немоляева в данный момент, Лазарев заверил, что она «в порядке».

Ранее 5-tv.ru писал, что Немоляева, которая только недавно отметила 87-летие, экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. По информации источника, у звезды фильма «Служебный роман» подозрение на коронавирус.

Состояние актрисы ухудшилось сегодня, тогда ей незамедлительно вызвали скорую помощь. Ближайшие несколько дней она, по предварительной информации, проведет в больнице.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
90.99
0.07 98.78
-0.12
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

20:44
«Угроза ядерной войны»: политолог оценил идею защиты неба Украины силами НАТО
20:25
Жесткая посадка вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Главное
20:21
Арестованные по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста
20:02
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая
19:47
Трое детей пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
19:33
Сын Немоляевой отреагировал на сообщения о госпитализации матери

Сейчас читают

Сын Немоляевой отреагировал на сообщения о госпитализации матери
Актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована
«Есть стержень»: почему мужчины боятся сильных женщин
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео