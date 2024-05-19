Актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 139 0

Что произошло со звездой «Служебного романа»?

Актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, которая только недавно отметила 87-летие, экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. По информации источника 5-tv.ru, у звезды фильма «Служебный роман» подозрение на коронавирус.

Состояние актрисы ухудшилось сегодня, тогда ей незамедлительно вызвали скорую помощь. Ближайшие несколько дней она проведет в больнице.

Светлана Немоляева — одна из самых известных и любимых россиянами отечественных актрис. Впервые на экране она появилась в 1945 году, сниматься продолжает до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что народная артистка РФ Елена Санаева была экстренно госпитализирована в Москве.

 

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