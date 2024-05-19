Актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована
Что произошло со звездой «Служебного романа»?
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, которая только недавно отметила 87-летие, экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. По информации источника 5-tv.ru, у звезды фильма «Служебный роман» подозрение на коронавирус.
Состояние актрисы ухудшилось сегодня, тогда ей незамедлительно вызвали скорую помощь. Ближайшие несколько дней она проведет в больнице.
Светлана Немоляева — одна из самых известных и любимых россиянами отечественных актрис. Впервые на экране она появилась в 1945 году, сниматься продолжает до сих пор.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что народная артистка РФ Елена Санаева была экстренно госпитализирована в Москве.
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