«Было сложно, с угрозами для жизни»: Пегова раскрыла правду о разводе с Орловым

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 48 0

Актриса Ирина Пегова тяжело пережила развод с Дмитрием Орловым

«Было сложно, с угрозами для жизни»: Пегова раскрыла правду о разводе с Орловым

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Пара рассталась еще в 2011, однако до сих пор воспоминания о разрыве приносят актрисе боль.

Актриса Ирина Пегова развелась со своим супругом Дмитрием Орловым еще в 2011 году, однако до сих пор с содроганием вспоминает время замужества. Знаменитость не раз рассказывала — отношения были очень сложными и токсичными.

Сам разрыв для артистки также оказался большим испытанием. Некоторые подробности личной жизни звезда раскрыла в эфире шоу на федеральном канале.

Пегова поделилась, что ей всегда приходилось подстраиваться под мужа — она словно проживала не свою жизнь, а чужую. Но когда актриса наконец набралась смелости уйти, то вновь столкнулась со сложностями.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации», — призналась Ирина.

Знаменитость отметила, что развод с мужем стал для нее «обретением себя», ведь когда она жила в браке, то «не была собой ни секунды». Пегова проживала судьбу, которую ей пытались навязать.

Сейчас артистка не стремится вступать в отношения, однако все равно верит, что рано или поздно обязательно встретит человека, с которым будет счастлива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Сергея Жукова заговорила о разводе родителей.

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