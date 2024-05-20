Из подручных средств: пленный рассказал о «нулевой обороне» под Харьковом
Пленный Шоланки: под Харьковом отсутствовали оборонительные рубежи
Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko
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Боевикам ВСУ приходилось возводить фортификационные сооружения буквально из того, что было под рукой.
Система оборонительных рубежей в приграничье под Харьковом отсутствовала почти полностью, у ВСУ приходилось возводить фортификационные сооружения из подручных средств. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал попавший пленный украинский боевик Андрей Шоланки.
По его словам, они были вынуждены собственноручно строить инженерные сооружения, блиндажи и окопы.
«Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было, ну просто ничего нет», — сказал боевик.
Подразделение Шоланки, в котором он служил, прибыло на передовые позиции неподалеку от границы чуть более месяца назад. Им пришлось буквально выкапывать для себя норы, чтобы не замерзнуть ночью.
Украинец добавил, что все земляные работы проводились в ужасных погодных условиях. Кроме того, боевикам пришлось несколько недель спать в подтопленных водой блиндажах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области.
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