Украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области

Эфирная новость 29 0

Националисты вновь бьют по гражданским объектам.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области. Осколочные ранения получили несколько человек.

Власти призвали жителей оставаться в укрытиях. Примерно в это же время несколько ракет разорвались в Луганске.

Неонацисты били по поселку Юбилейный французскими снарядами SCALP. При обстреле пострадали пять человек, в одном из жилых домов вспыхнул пожар.

Этим утром несколько раз срабатывала сирена воздушной тревоги в Белгороде. Число раненых после обстрела мирных кварталов накануне увеличилось до 16, трое из них, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших госпитализировали. В случае необходимости их перевезут в федеральные медицинские центры в Москву.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
20 мая
«Ситуация крайне сложная»: в СНБО Украины допустили переговоры с Россией
20 мая
Индия заявила о планах участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
20 мая
«Получают обратно»: Захарова отреагировала на слова Каллас об инструкторах НАТО на Украине
20 мая
Российские войска полностью освободили Белогоровку в ЛНР
20 мая
Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам в окрестностях Луганска
20 мая
«Охвачен страхом»: в СВР указали на низкий рейтинг популярности Зеленского в ВСУ
20 мая
Семь беспилотников сбили за ночь над Белгородской и Курской областями
20 мая
На Украине заявили о потере 90% тепловых энергомощностей
20 мая
«Принципиальная позиция»: в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины
20 мая
«В критическом состоянии»: ВСУ не могут выдержать «натиск» армии России
+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
Похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде
19:24
Украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области
19:10
Собянин назвал крупнейшие реализованные в Москве инвестпроекты за 2023 год
18:54
«Очень многое зависит»: что ждет мир после гибели президента Ирана Раиси
18:38
Путин освободил Левицкую от должности советника президента РФ
18:30
Даже когда пасмурно: почему не стоит выходить на улицу без солнцезащитного крема

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
«Машинально протянула руку»: Мария Погребняк вновь выходит замуж
«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео