Украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области. Осколочные ранения получили несколько человек.

Власти призвали жителей оставаться в укрытиях. Примерно в это же время несколько ракет разорвались в Луганске.

Неонацисты били по поселку Юбилейный французскими снарядами SCALP. При обстреле пострадали пять человек, в одном из жилых домов вспыхнул пожар.

Этим утром несколько раз срабатывала сирена воздушной тревоги в Белгороде. Число раненых после обстрела мирных кварталов накануне увеличилось до 16, трое из них, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших госпитализировали. В случае необходимости их перевезут в федеральные медицинские центры в Москву.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.