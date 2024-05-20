Украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области
Националисты вновь бьют по гражданским объектам.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области. Осколочные ранения получили несколько человек.
Власти призвали жителей оставаться в укрытиях. Примерно в это же время несколько ракет разорвались в Луганске.
Неонацисты били по поселку Юбилейный французскими снарядами SCALP. При обстреле пострадали пять человек, в одном из жилых домов вспыхнул пожар.
Этим утром несколько раз срабатывала сирена воздушной тревоги в Белгороде. Число раненых после обстрела мирных кварталов накануне увеличилось до 16, трое из них, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии.
Всех пострадавших госпитализировали. В случае необходимости их перевезут в федеральные медицинские центры в Москву.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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