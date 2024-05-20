Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 99 0

Сколько обвинений следствие предъявляет блогеру?

Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

Фото: Гордеев Андрей / ТАСС

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Московский суд рассмотрел во время открытого судебного заседания жалобу блогера Аяза Шабутдинова о постановлении Таганского суда о его аресте и отказал в ее удовлетворении. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — провозгласила судья.

Суд не удовлетворил жалобу бизнес-коуча и предпринимателя Аяза Шабутдинова в изменении избранной ему ранее судом меры пресечения. Так, он останется в СИЗО до 16 июня.

На данный момент следствие инкриминирует блогеру вину в 75 эпизодах мошенничества.

Предпринимателя задержали 3 ноября прошлого года. Его подозревают в мошенничестве после многочисленных жалоб на его образовательные курсы. Отмечается, что в 2023 году он заработал 300 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, против блогера Шабутдинова возбудили семь новых уголовных дел.

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