Против блогера Шабутдинова возбудили семь новых уголовных дел

В отношении российского блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемому.

«Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве», — сказал следователь.

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Некоторое время назад в уголовном деле о мошенничестве появились восемь новых эпизодов. Среди потерпевших есть как молодые люди, так и девушки. Они потратили на образовательные курсы Шабутдинова круглые суммы в размере от 150 до 350 тысяч рублей.

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