Совсем другая: Кристина Асмус шокировала подписчиков сменой имиджа

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 64 0

Кристина Асмус показала поклонникам образ с короткой стрижкой

Совсем другая: Кристина Асмус шокировала подписчиков сменой имиджа

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Что заставило актрису отказаться от локонов?

Актриса театра и кино Кристина Асмус вновь шокировала своих подписчиков кардинальной сменой имиджа. В личном блоге знаменитость опубликовала фото после стрижки.

«Не ищите смыслов там, где их нет. Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе — нравится очень!» — подписала пост звезда.

В этот раз актриса сделала экстремально короткую стрижку, оставив едва ли несколько сантиметров. Поклонники знаменитости отреагировали на это неоднозначно.

«Будто из 20 в 40»; «Прическа непонятная, но идет!»; «Совсем другая стала», — пишут озадаченные фанаты.

Знаменитость периодически удивляет подписчиков сменой имиджа. Совсем недавно Асмус стала брюнеткой — тогда она признавалась, что чувствует себя очень комфортно и видит, что это ей очень подходит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист предостерег сменившую имидж Кристину Асмус.

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