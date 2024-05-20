Совсем другая: Кристина Асмус шокировала подписчиков сменой имиджа
Кристина Асмус показала поклонникам образ с короткой стрижкой
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что заставило актрису отказаться от локонов?
Актриса театра и кино Кристина Асмус вновь шокировала своих подписчиков кардинальной сменой имиджа. В личном блоге знаменитость опубликовала фото после стрижки.
«Не ищите смыслов там, где их нет. Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе — нравится очень!» — подписала пост звезда.
В этот раз актриса сделала экстремально короткую стрижку, оставив едва ли несколько сантиметров. Поклонники знаменитости отреагировали на это неоднозначно.
«Будто из 20 в 40»; «Прическа непонятная, но идет!»; «Совсем другая стала», — пишут озадаченные фанаты.
Знаменитость периодически удивляет подписчиков сменой имиджа. Совсем недавно Асмус стала брюнеткой — тогда она признавалась, что чувствует себя очень комфортно и видит, что это ей очень подходит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист предостерег сменившую имидж Кристину Асмус.
Читайте также
63%
-0.34 98.58
-0.20
Нашли ошибку?