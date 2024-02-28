«Может остаться без волос»: стилист предостерег сменившую имидж Кристину Асмус

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 50 0

Стилист Данилов: частая смена цвета волос может привести к облысению

«Может остаться без волос»: стилист предостерег сменившую имидж Кристину Асмус

Фото: Кристина Асмус. Instagram* / asmuskristina

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Чем могут грозить резкие перемены во внешности?

Совсем недавно актриса Кристина Асмус решила перекраситься в темный цвет, однако накануне она неожиданно стала блондинкой. Такая смена имиджа далась ей нелегко — она лишилась части своих волос. Издание «Страсти» выяснило в беседе со звездным стилистом Александром Даниловым, насколько вреден для волос такой резкий переход.

Александр высоко оценил работу мастера по волосам Кристины, так как не каждый сможет качественно выйти из черного цвета в блонд. Более того, есть риск оставить клиента вообще без волос, если он обратится к неумелому мастеру. При этом стилист отметил, что, если Кристина вновь решит перекраситься, то это уже может привести к полной потере волос.

«Волос страдает после такой процедуры. Эти вещи очень опасны. Можно остаться и вовсе без волос даже у хорошего стилиста. Испортить качество волос. Если стилист адекватный и грамотный, то он отговорит клиента, предложит альтернативу. Например, тонирующие краски, которые через два-три дня смываются», — сказал Данилов.

Стилист привел в пример Анастасию Волочкову, сказав, что ей противопоказаны любые эксперименты со внешностью. Если Анастасия решит перекрасить волосы, то она уже, скорее всего, полностью их лишится.

Ранее 5-tv.ru выяснял, на кого больше похожа дочь Харламова и Асмус.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ 

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