ФСИН сняла судимость с основателя Baring Vostok Майкла Калви

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

Reuters: ФСИН исключила основателя Baring Vostok Калви из списка осужденных

ФСИН сняла судимость с основателя Baring Vostok Майкла Калви

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

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Бизнесмен уже отреагировал на это решение.

ФСИН исключила основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из реестра осужденных, с него снята судимость. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я испытываю облегчение от того, что несправедливый и незаконный приговор по моему делу, наконец, был отменен и аннулирован», — сказал предприниматель.

Испытательный срок, говорится в материале, истек 5 апреля 2024 года. По этой причине с бизнесмена была снята судимость.

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Калви, было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, бизнесмен организовал схему, в результате которой кредит на эту сумму, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

Их стоимость была оценена в сумму займа, а на деле составляла 600 тысяч рублей. Калви отрицал вину и называл дело попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Ранее 5-tv.ru писал, что московский суд рассмотрел во время открытого судебного заседания жалобу блогера Аяза Шабутдинова о постановлении Таганского суда о его аресте и отказал в ее удовлетворении.

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