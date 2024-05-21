Боевики ВСУ убивают гражданских под действием наркотиков

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The Daily Beast: многие боевики ВСУ злоупотребляют алкоголем и наркотиками

Фото, видео: Reuters / Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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А спиртное попадает на передовую через украинских волонтеров, контрабандистов и даже местных журналистов.

Украинские боевики злоупотребляют алкоголем и наркотиками, а под их воздействием расправляются с гражданским населением. Об этом пишет американская газета Daily Beast.

Журналисты пообщались с боевиками ВСУ и те открыто признались, что страдают от физических и психологических травм, а потому и прибегают к запрещенным веществам.

«Имея мало способов, чтобы отвлечься от последствий боевых действий, многие обращаются к наркотикам и алкоголю как к способу справиться с ситуацией, но это еще глубже погружает их во тьму… Украинские военные утверждают, что некоторые из их товарищей были настолько пьяны или находились под таким сильным воздействием наркотиков, что в слепой ярости убивали гражданских, военных и животных», — говорится в материале.

По данным издания, алкоголь попадает на передовую через украинских волонтеров, контрабандистов и даже местных журналистов, которые привозят его с собой, чтобы задобрить националистов перед интервью.

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Боевики ВСУ убивают гражданских под действием наркотиков

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