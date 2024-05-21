СМИ узнали дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз

Politico: ЕС может начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Страны в настоящее время находятся в статусе кандидатов. Однако это не гарантия того, что они присоединятся к организации.
Евросоюз может начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в организацию уже в конце июня, в дату саммита Европейского совета. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на пять дипломатов.
«Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня», — говорится в публикации.
Процесс о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начался еще в декабре 2022 года, когда было принято решение начать переговоры после саммита. В июне страны получили статусы кандидатов, при этом это не гарантирует вступления в организацию. В Евросоюзе между тем неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, чтобы поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конституционный суд Молдавии одобрил законопроект о внесении в конституцию положений о европейской интеграции.
Согласно документу, решение о вступлении Молдавии в Евросоюз должно быть принято на референдуме осенью 2024 года. Который, по мнению некоторых политиков и общественных деятелей, служит совсем другой, не объявленной публично цели. Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон писал, что Майя Санду затеяла референдум, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами.
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