В Молдавии одобрили поправки в конституцию для вступления в Евросоюз

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

Станет ли республика новым членом ЕС и когда именно?

В Молдавии одобрили поправки в конституцию для вступления в Евросоюз

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Конституционный суд Молдавии одобрил законопроект о внесении в конституцию положений о европейской интеграции. Об этом сообщает издание Noi.

«Вновь подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова, объявить интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова», — звучат пункты, которыми должна будет пополниться конституция республики.

Согласно проекту, решение о вступлении Молдавии в Евросоюз должно быть принято на референдуме осенью 2024 года. Который, по мнению некоторых политиков и общественных деятелей, служит совсем другой, не объявленной публично цели. Например, Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон в своем личном блоге писал, что Майя Санду затеяла референдум о вступлении ЕС, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами.

«После трех лет пребывания у власти Майе Санду нечего предложить, кроме референдума, который „спасет“ ее от политического утопления», — писал он.

В марте 2022-го президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление страны в Евросоюз и призвала ускорить процесс интеграции. Главы государств и правительств ЕС одобрили республике статус кандидата на вступление, а в Еврокомиссии выдвинули перечень требований для присоединения к союзу. В этом статусе также находится и Украина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Санду сообщила об отказе выносить на референдум вопрос о присоединении Молдавии к Румынии.

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