Необъявленный визит: зачем глава МИД ФРГ Бербок внезапно приехала в Киев

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel
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Это уже седьмая поездка дипломата с начала спецоперации России на Украине.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство DPA на странице в соцсети X.
«Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев в знак поддержки Украине, визит ранее не анонсировался по соображениям безопасности», — указывается в сообщении.
Как передает австрийское радио Orf.At, Бербок призвала усилить поддержку Украины в области противооздушной обороны (ПВО) в связи с наступлением армии России в зоне спецоперации. Германия прилагает все усилия, отметила министр, чтобы сделать помощь Киеву еще более эффективной.
«Мы должны объединить все силы сейчас, чтобы Украина могла выстоять <…> и чтобы войска [президента России Владимира] Путина не скоро оказались у наших собственных границ», — заявила она.
Стоит отметить, что этот визит Бербок в Киев уже седьмой с начала российской спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении украинских систем ПВО.
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