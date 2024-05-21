Необъявленный визит: зачем глава МИД ФРГ Бербок внезапно приехала в Киев

Это уже седьмая поездка дипломата с начала спецоперации России на Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство DPA на странице в соцсети X.

«Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев в знак поддержки Украине, визит ранее не анонсировался по соображениям безопасности», — указывается в сообщении.

Как передает австрийское радио Orf.At, Бербок призвала усилить поддержку Украины в области противооздушной обороны (ПВО) в связи с наступлением армии России в зоне спецоперации. Германия прилагает все усилия, отметила министр, чтобы сделать помощь Киеву еще более эффективной.

«Мы должны объединить все силы сейчас, чтобы Украина могла выстоять <…> и чтобы войска [президента России Владимира] Путина не скоро оказались у наших собственных границ», — заявила она.

Стоит отметить, что этот визит Бербок в Киев уже седьмой с начала российской спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении украинских систем ПВО.