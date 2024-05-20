Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении украинских систем ПВО
Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении ПВО Украины
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
«Партнеры» Незалежной продолжают накачивать ВСУ вооружением.
Инициативу Германии по укреплению украинских систем ПВО планируют поддержать 12 стран. Об этом сообщило немецкое Министерство обороны в социальной сети X.
Отмечается, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада окажут финансовую помощь, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния и Литва помогут техникой и ракетами. При этом к инициативе хочет подключиться и Латвия.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не могут выдержать натиска армии России.
- 20 мая
- Китай призвал США прекратить использовать кризис на Украине в своих целях
- 20 мая
- Что освобождение Белогоровки дает армии России
- 20 мая
- Украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области
- 20 мая
- «Ситуация крайне сложная»: в СНБО Украины допустили переговоры с Россией
- 20 мая
- Индия заявила о планах участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
- 20 мая
- «Получают обратно»: Захарова отреагировала на слова Каллас об инструкторах НАТО на Украине
- 20 мая
- Российские войска полностью освободили Белогоровку в ЛНР
- 20 мая
- Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам в окрестностях Луганска
- 20 мая
- «Охвачен страхом»: в СВР указали на низкий рейтинг популярности Зеленского в ВСУ
- 20 мая
- Семь беспилотников сбили за ночь над Белгородской и Курской областями
Читайте также
40%
-0.34 98.58
-0.20
Нашли ошибку?