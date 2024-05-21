«Выставила себя посмешищем»: в Швейцарии начали понимать истинный смысл саммита по Украине

От участия в конференции уже отказались представители ряда стран.

Когда несколько стран отказалось от участия в конференции по Украине в Бюргенштоке, швейцарские дипломаты обвинили эти страны в «пророссийской позиции». Такое поведение выставило Швейцарию посмешищем. Об этом пишет портал EADaily со ссылкой на мнение шеф-редактора издания Die Weltwoche Роджера Кеппеля.

По его словам, до СМИ сейчас постепенно доходит мысль, что данная конференция ничего не стоит, так как все заверения могут не оправдаться.

Он уточняет, что большое количество стран отказалось приезжать на данное мероприятие. При этом реакция Швейцарии на это обстоятельство последовала незамедлительно. Так, департамент иностранных дел автоматически обвинил всех отказавшихся от участия в пророссийской позиции.

«Важные страны не приедут, например, Бразилия. И теперь Швейцария и наш Департамент иностранных дел снова завели себя в дурацкую ситуацию, когда все эти отказы интерпретируются швейцарским государством, конфедерацией, как заявление в пользу русских. И уже только одна эта ошибочная реакция департамента показывает однобокость этой конференции», — говорит Кеппель.

Более того, журналист назвал такую реакцию показателем того, что данная конференция изначально является проукраинской в глазах Швейцарии, которая пытается действовать как своего рода арбитр на мировой арене и ставит ярлыки на всех.

Единственным плюсом грядущего саммита, по словам Кеппеля, можно назвать тот факт, что вся эта путаница и пренебрежение нейтралитетом теперь наглядно проиллюстрированы.

Помимо всего этого, Швейцария выставляет себя на посмешище и по другому поводу. Так, власти долгое время усиленно старались протолкнуть слух о приезде президента США Джо Байдена на конференцию, что, опять-таки, нельзя считать правдивой информацией.

Конференция в Швейцарии по Украине

Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал «откровенной чепухой» проведение саммита по Украине в Швейцарии.