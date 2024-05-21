Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступят в Лаосе и Вьетнаме

В Лаосе и Вьетнаме состоятся концерты «Посольство мастерства», которые проведет Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. Также в творческих вечерах примут участие Российские центры науки и культуры (Россотрудничество).

Концерты пройдут 22 мая в Национальном культурном центре Лаоса и 24 мая — в Ханойской консерватории. В камерных программах, посвященных Дню Славянской письменности и культуры, выступят молодые российские музыканты, лауреаты международных конкурсов: пианист Глеб-Иосиф Романчукевич, скрипач Александр Папушев и флейтист Петр Худоногов.

В славянских странах 24 мая отмечают день, посвященный святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию — создателям славянской письменности. Зрителей ждут произведения композиторов, ставших настоящим явлением российской и мировой музыкальной культуры: Алябьева, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Прокофьева, а также Паганини и Венявского.

Также на концертах прозвучат сочинения композиторов-юбиляров. Например, в этом году отмечается 185-летие со дня рождения Модеста Мусоргского и 180-летие со дня рождения Николая Римского-Корсакова.

«Хованщина» Мусоргского — признанный шедевр мировой оперной классики. Над оперой композитор работал восемь лет, но так и не успел закончить. После его смерти работу продолжил Римский-Корсаков. Один из самых ярких номеров «Хованщины» — Пляска персидок. Введение балетных танцев с экзотическим восточным колоритом в оперу должно было подчеркнуть драматизм сюжета, обострить обстановку сцены гибели героя. Пляска персидок прозвучит в переложении для флейты и фортепиано.

Интермедия «Полет шмеля», которой заканчивается третий акт еще одного оперного шедевра — «Сказки о царе Салтане» Римского-Корсакова, считается одним из самых известных в мире произведений композитора, его «визитной карточкой». Благодаря предельно быстрому темпу миниатюра является истинным эталоном виртуозности. Она прозвучит также в исполнении флейты и фортепиано.

Знаменитые «Картинки с выставки» Мусоргского в этом году отмечают 150-летний юбилей. Программный цикл фортепианных пьес посвящен памяти друга, талантливого художника Виктора Гартмана. Идея создания возникла у Мусоргского после посещения посмертной выставки произведений художника. Композитор блестяще выразил инструментальными средствами содержание рисунков и картин Гартмана. Переход от картины к картине происходит посредством интермедии, связывающей между собой пьесы.

Чайковский — самый исполняемый композитор в мире. Каждую минуту в разных уголках планеты звучит его музыка. Цикл из трех пьес для скрипки «Воспоминание о дорогом месте» композитор написал в мае 1878 года. Первая публикация вышла под названием «Souvenir d’un lieu cher». Этот сборник входит в число самых популярных скрипичных сочинений Чайковского. В программе прозвучит «Размышление» — «самая лучшая, но и самая трудная» пьеса цикла, по мнению автора.

В творческом наследии популярного в XIX веке композитора Александра Алябьева около 500 произведений разных жанров, среди них: оперы, водевили, духовные и светские хоры, романсы, симфоническая и камерная музыка, обработки песен. Однако настоящая слава к нему пришла благодаря его знаменитому романсу «Соловей». Эта трогательная и искренняя мелодия прозвучит в переложении для флейты и фортепиано.

В таком же исполнении прозвучит «Вокализ» Рахманинова — одно из самых известных его произведений, ставшее музыкальным символом России во всем мире. Глубокая печаль, пронзительная нежность, поразительная широта этой музыки рождают образы бескрайних русских просторов. Написанный для голоса и фортепиано, «Вокализ» имеет много версий для различных составов исполнителей.

В дополнение к этой программе для гостей Национального культурного центра Лаоса будет исполнен знаменитый Каприс № 24 для скрипки соло ля минор Паганини. Он считается самым трудным из всего опуса, требующим от исполнителя мастерского владения инструментом. Этот цикл Паганини посвятил «всем артистам».

Также прозвучит блестящий концертный «Вальс-скерцо» для скрипки и фортепиано, который Чайковский написал в 1877 году и посвятил скрипачу Иосифу Котеку. Ритмика вальса в этой миниатюре идеально совпала с легкостью и стремительным темпом scherzo.

Программу вечера в Ханойской консерватории украсит Скерцо из Сонаты для флейты и фортепиано ре мажор Сергея Прокофьева, о которой композитор говорил: «Мне хотелось, чтобы соната звучала в светлых и прозрачных классических тонах». Ироничный тон и юмор придают этому сочинению особое обаяние.

Прозвучат также Вариации на оригинальную тему Генрика Венявского. Один из выдающихся скрипачей XIX века, он был известен и как автор двух концертов и множества пьес для скрипки. Родные польские мотивы можно различить практически в каждом его произведении. Будучи исключительным виртуозом, в своих сочинениях он большое значение придавал совершенству техники.

«Посольство мастерства» — ежегодный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, созданный в 2012 году и охвативший не только регионы России, но и другие страны мира. Он состоит из выездных сессий с мастер-классами ведущих музыкантов в шести регионах РФ и гастролей успешных молодых солистов в Российских центрах науки и культуры за рубежом.

Концертная часть проекта проводится совместно с Россотрудничеством. В 2024 году концерты проекта ожидаются в Германии, Бельгии, Люксембурге, Испании, Японии, Молдове, Марокко, впервые пройдут в Ливане и Тунисе и других странах.