Актеру Тилю Швайгеру предстоит опасная операция

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

Bild: актеру Швайгеру предстоит операция на сердце

Актеру Тилю Швайгеру предстоит опасная операция

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Gartner

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что происходит со здоровьем звезды фильма «Достучаться до небес»?

Звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер в ближайшее время ляжет на операционный стол для вживления в сердце стента. Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на информацию от ближайшего окружения артиста.

«Причиной этого, как сообщили друзья, является многолетнее употребление Швайгером сигарет. Имплантация стента курильщикам обычно требуется гораздо раньше, чем некурящим», — отметило издание.

Будущая операция может стать очередным серьезным ударом по здоровью знаменитости за последние несколько месяцев. В апреле он внезапно загремел в больницу в Испании из-за образовавшейся язвы на ноге.

Актер опасался, что ему ампутируют конечность. На протяжении двух недель он принимал антибиотики и проходил лечение, которое вскоре дало положительный результат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую серьезную операцию пережила телеведущая Анфиса Чехова.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Актеру Тилю Швайгеру предстоит опасная операция
22:59
Шольц раскритиковал план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины
22:57
Гладков опубликовал список жертв обрушения дома после удара ВСУ по Белгороду
22:55
Кто может стоять за гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси
22:49
Стало известно о возможном снятии Семигина с поста сопредседателя СРЗП
22:36
«Надеюсь, все получится»: что произошло с повзрослевшей дочерью Началовой

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
Под влиянием черной магии: есть ли «венец безбрачия» у Димы Билана
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео