Киев сам попросил США о переговорах: что известно о встрече в Осло

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Во встрече примет участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Кто хотел провести переговоры по Украине в Осло

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Норвегия назвала Украину инициатором переговоров в Осло

Киев стал инициатором переговоров по завершению украинского конфликта в Осло с участием спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии со ссылкой на премьер-министра страны Йонаса Гар Стере.

Дипломат подтвердил, что переговоры между представителями США и Украины пройдут во вторник, 20 октября. Он уточнил, что глава киевского режима должен встретиться с президентом Финляндии Александром Стуббом. К ним также присоединится Стив Уиткофф. Зять американского лидера Джаред Кушнер примет участие во встрече по видеосвязи.

«Украина попросила, чтобы американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединились к переговорам», — сказал Йонас Гар Стере, отметив, что он рад внести свой вклад в продолжение дипломатических переговоров.

После переговоров в Осло Уиткофф планирует направиться в Москву, где состоится его разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом писало издание Reuters. В Кремле эту информацию пока не прокомментировали.

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