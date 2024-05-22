«Мне было 14»: иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах

По словам молодых девушек, фокусник накачивал их наркотиками и насиловал.

Дэвид Копперфильд попал в центр громкого скандала. Самого знаменитого фокусника мира обвиняют в сексуальных домогательствах. По словам жертв, иллюзионист накачивал их наркотиками, после чего принуждал вступить в интимную связь. Другие пострадавшие, среди которых несовершеннолетние, рассказали о непристойном поведении артиста прямо во время выступлений. Все детали — у корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

«Мне было 14. Он позвал меня на сцену. Заставил повернуться. Во время номера мы держали веревку, а потом он провел рукой у меня между ног. Я слышала, как в первом ряду это обсуждали. Он лапал подростка на глазах у тысяч зрителей», — говорит предполагаемая жертва.

Они просят полностью не показывать их лица и скрыть настоящие имена. Уже 16 женщин обвинили самого знаменитого фокусника Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Журналисты издания The Guardian изучили свидетельства больше ста человек — очевидцев и пострадавших. И там рассказы о случаях в период с 1980 до 2014-го. Где-то Копперфильд, как пишут, просто приставал к молоденьким девушкам, а где-то насиловал в бессознательном состоянии.

«Обвинения против Копперфильда включают утверждения о том, что он накачал трех женщин наркотиками перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на что, по их мнению, они не могли дать согласия», — пишет издание The Guardian.

«Более половины опрошенных нами женщин говорят, что им не было 18. Многие признаются, что последствия его действий оказались для них очень болезненными», — добавляет журналист издания The Guardian.

Это первый массовый случай, но поодиночке подобные обвинения в адрес Копперфильда уже звучали. В 2007 году бывшая мисс Вашингтон заявила, что Копперфильд против воли держал ее в своем доме на Багамах и насиловал. Но то дело через три года закрыли, а саму модель обвинили в проституции и даче ложных показаний. Новый скандал разразился в 2018-м когда в изнасиловании фокусника обвинила другая модель. Материалы тогда изучал другой журналист для своей разоблачительной статьи про Копперфильда.

«Ее зовут Бритни Льюис. Она была 17-летней моделью, участвовала в конкурсе красоты. Копперфильд был одним из судей. После он пригласил ее на свое шоу в Калифорнии. Когда она приехала, они пошли пить. В какой-то момент она увидела, что он начал что-то подсыпать в ее напиток. Бритни сделала глоток, и больше почти ничего не помнит», — говорит репортер PIX-TV Итай Ход.

По словам авторов разоблачительных статей, женщины решили заговорить только сейчас, вдохновившись смелостью пострадавших от действий других звезд и движению Me Too, которое Копперфильд, кстати, поддерживал с самого основания.

«Когда 16 незнакомых женщин признаются в том до них домогались, то большой шанс что-то, о чем они говорят реально произошло», — говорит прокурор по сексуальным домогательствам Сарена Таунсенл.

В доказательства его возможных увлечений девочками- подростками журналисты приводят связи Копперфильда с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле детьми. И который якобы покончил с собой в тюрьме. Их видели вместе, журналисты нашли 16 коротких сообщений от Копперфильда Эпштейну. Например, «это важно» или «это джекпот». После всего озвученного даже выступления фокусника смотрятся как-то иначе.

Но нашлось уже и много скептиков. Дэвид Копперфильд — самый известный и высокооплачиваемый фокусник в мире. Даже сейчас в 67 лет за свои шоу в Лас-Вегасе он ежегодно получает 50 миллионов долларов. У него много дорогой недвижимости, 11 островов на Багамах. Недавно он подписал крупный контракт со студией Disney. За свою карьеру Копперфильд 11 раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса. Он несколько раз выступал в России. Екатерина Медведева была одним из организаторов его приезда в 90-х. Она и сама иллюзионист, и фокусы с обвинениями Копперфильда готова развенчивать.

«Могу точно сказать, как человек, который посмотрел все шоу Копперфильда. Зная механику изнутри всех трюков, Копперфильду там не до того было, чтобы руки куда-то класть зрительницам. Все руки-то у него были заняты фокусами», — утверждает иллюзионист Екатерина Медведева.

Официальные представители иллюзиониста уже заявили, что все обвинения — ложь и они намерены подать в суд на The Guardian. А сам Копперфильд, вероятно, за публикациями не следит. Недавно он заявил, что готовится к самому грандиозному трюку в истории.

«Я сделаю так, что Луна исчезнет», — сказал он.

А у того, кто заставляет исчезнуть целые небесные тела, и 16 обвинений в домогательствах могут не дойти до обвинительного приговора.