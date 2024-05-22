Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам колонии за госизмену. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Гражданка собирала и передавала представителю украинских спецслужб материалы, которые содержали информацию о передвижении в Забайкалье военных и воинских соединений армии России, которые готовились к отправке в зону СВО.

Забайкальский краевой суд признал женщину виновной в совершении госизмены. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на один год.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силовики пресекли противоправную деятельность жителя Приморского края, который причастен к совершению госизмены в форме шпионажа для ГУР Минобороны Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный отправлен под стражу, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.