В Приморье задержали подозреваемого в шпионаже для ГУР Украины

|
Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Он осознавал, что разведка киевского режима может использовать полученную информацию против России.

Фото, видео: УФСБ России по Приморскому краю; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские силовики пресекли противоправную деятельность жителя Приморского края, который причастен к совершению госизмены в форме шпионажа для Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.

«Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края», — говорится в сообщении.

При этом, отметили в ФСБ, житель Приморья понимал, что украинская разведка может использовать его информацию против безопасности России, в том числе «при проведении акций прямого воздействия».

Следственный отдел приморского главка ФСБ возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный отправлен под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании жителя Приморья за сотрудничество с украинскими боевиками. Обвиняемый сам искал контакта с террористической организацией. Он оказывал содействие в деятельности, направленной против безопасности России.

Тема:
Спецоперация
2 мая
«Чтобы дать понять»: Кулеба о повреждении половины энергосистемы Украины
2 мая
Украина намерена добиться ограничения съемки территории страны со спутников
2 мая
Главный экспонат: выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве
2 мая
«Оскал террористов»: что стоит за намеками Киева ударить по Крымскому мосту
2 мая
Вражеская авиация трусливо прячется: как работают российские зенитчики на «Тор-М2» в зоне СВО
2 мая
Силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над регионами России
2 мая
«Немыслимо»: американский военный раскрыл, как ВСУ поступают с тяжелоранеными
2 мая
МВФ обвинили в финансировании терроризма
2 мая
Почти 28 тысяч жителей Горловки остались без света после обстрела со стороны ВСУ
2 мая
На Украине признали высокую эффективность России в военных усилиях
+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
«Чтобы дать понять»: Кулеба о повреждении половины энергосистемы Украины
12:20
Зима возвращается: холод, ветер и дожди накроют Москву на Пасху
12:18
МВД хочет сделать обязательным флаг России на автомобильных номерах
12:16
Украина намерена добиться ограничения съемки территории страны со спутников
12:04
Умер после кормления: полиция обнаружила мертвого грудного ребенка в Петербурге
11:48
Главный экспонат: выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Женщина-скандал: из-за чего Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео