В Приморье задержали подозреваемого в шпионаже для ГУР Украины

Он осознавал, что разведка киевского режима может использовать полученную информацию против России.
Фото, видео: УФСБ России по Приморскому краю; 5-tv.ru
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Российские силовики пресекли противоправную деятельность жителя Приморского края, который причастен к совершению госизмены в форме шпионажа для Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.
«Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края», — говорится в сообщении.
При этом, отметили в ФСБ, житель Приморья понимал, что украинская разведка может использовать его информацию против безопасности России, в том числе «при проведении акций прямого воздействия».
Следственный отдел приморского главка ФСБ возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный отправлен под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании жителя Приморья за сотрудничество с украинскими боевиками. Обвиняемый сам искал контакта с террористической организацией. Он оказывал содействие в деятельности, направленной против безопасности России.
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