И заодно призвали перестать финансировать режим, потому что на территории Незалежной «нет демократии».

Член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала президента Украины Владимира Зеленского диктатором за отмену выборов в стране.

«Зеленский теперь является диктатором на Украине, поскольку его срок официально истек вчера, и он отменил выборы», — написала Грин в соцсети X.

Она подчеркнула, что на Украине нет демократии, поэтому нельзя принуждать граждан США выделять на содержание киевского режима один миллиард долларов в месяц.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая - спустя пять лет со дня его инаугурации 20 мая 2019 года. Однако, пользуясь тем, что на Украине с февраля 2022 года введено военное положение, глава киевского режима отменил выборы президента и остается у власти, будучи фактически нелегитимным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН продолжат считать Зеленского президентом Украины.