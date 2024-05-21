Сколько по времени действует разрешение на перепланировку квартиры

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Юрист Ручкина: разрешение на перепланировку жилья действует год

Сколько по времени действует разрешение на перепланировку квартиры

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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На какие тонкости стоит обратить внимание?

Сделать свою квартиру более удобной и уютной вполне реально, однако большинство таких перепланировок предполагает получение специального разрешения. Как его оформить, изданию aif.ru объяснила юрист Гульнара Ручкина.

В первую очередь, она напомнила, что с 1 апреля изменился порядок оформления перепланировки жилья. Кроме того, законом уточняется, что такое «перепланировка».

Теперь ей считают любые изменения внутреннего пространства, влияющие на технические характеристики помещения, в частности, связанные с площадью квартиры. К примеру, перемещение стен, создание новых комнат.

Чтобы все это осуществить, нежно иметь разрешение. Для его получения можно обратиться в жилинспекцию.

Срок документ ограничен — действует лишь год. Если ремонт не завершен, можно продлить его еще на месяц.

При этом делать это можно сколь угодно раз, пояснила специалист. Как только ремонтные работы завершатся, человек должен получить акт от комиссии, в котором будет указано — проведенные работы соответствуют законодательству.

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