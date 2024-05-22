«Тектонические сдвиги»: чем грозит Израилю признание Палестины странами Европы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 3 0

Мизин: признание Палестины странами ЕС является неприятным сдвигом для Израиля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alberto Lo Bianco; 5-tv.ru

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И как эти изменения могут повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке?

Испания, Ирландия и Норвегия решили признать Палестину как государство, что для Израиля стоит считать неприятным сигналом на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. С таким мнением в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru выступил политолог Виктор Мизин.

Тектонические сдвиги

Виктор Мизин уверен: сегодня в мире происходят настоящие тектонические сдвиги.

«Если раньше в большинстве западных стран Израиль был непременным и неприкасаемым союзником, особенно Соединенных Штатов, сейчас отношение ключевым образом сдвигается. И растет буквально по миру такое пропалестинское движение, которое уже захватывает широкие слои, в том числе, интеллигенции, не только леволиберальные», — говорит политолог.

В качестве примера Мизин указывает на постоянные забастовки в тех же США, когда на митинги выходят студенты ведущих вузов. Правда, сейчас подобные собрания жестоко подавляются властями Штатов.

Изоляция еврейского государства

Эксперт отметил, что и в самом Израиле идет настоящее разделение касательно происходящего вокруг Палестины.

«Очень сильное появилось движение антисионистское, и тоже — за признание палестинцев. Но, главным образом, против нынешнего правительства и конкретно Нетаньяху», — говорит Мизин.

Эксперт обращает внимание, что Израиль все больше попадает в изоляцию, когда даже США указывают еврейскому государству на его чрезмерную жестокость в его действиях на территории сектора Газа. Все эти изменения для Израиля представляют весьма «неприятные сдвиги».

Привыкли к давлению

www.globallookpress.com / Shawn Goldberg; 5-tv.ru

А вот по мнению профессора Департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Бакланова, процесс признания государства Палестины начался около 20 лет назад. И значительного влияния на конфликт на Ближнем Востоке это не окажет. Ведь в данной ситуации ключевую роль играет непосредственно позиция Израиля. Власти еврейского государства будут действовать, исходя из собственных интересов.

«Они (Израиль — прим. ред.) привыкли к давлению, к общественному международному мнению они прислушиваются весьма и весьма относительно. Поэтому думать, что это на них производит какое-то впечатление, по-моему, не стоит», — считает Бакланов.

Эксперт допускает, что еще три или четыре государства в ближайшее время могут признать Палестину. Однако этот процесс с точки зрения международной повестки и ситуации в регионе является не более, чем психологической поддержкой палестинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации

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