В России вырастут штрафы за низкое качество ЖКУ
Госдума уже приняла соответствующий закон.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru
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В России увеличат штрафы за низкое качество ЖКУ. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении, приняли в Госдуме.
Теперь за некачественно оказанные услуги, например, отключение света или отопления зимой, организациям придется заплатить до 50 тысяч рублей, если нарушение первое. И до 100 тысяч рублей, если ситуация повторится вновь.
До сих пор размер штрафов составлял не более десяти тысяч рублей, теперь к работе им придется отнестись с большей ответственностью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России будут бороться с заброшенными участками.
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