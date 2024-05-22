В России вырастут штрафы за низкое качество ЖКУ

В России увеличат штрафы за низкое качество ЖКУ. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении, приняли в Госдуме.

Теперь за некачественно оказанные услуги, например, отключение света или отопления зимой, организациям придется заплатить до 50 тысяч рублей, если нарушение первое. И до 100 тысяч рублей, если ситуация повторится вновь.

До сих пор размер штрафов составлял не более десяти тысяч рублей, теперь к работе им придется отнестись с большей ответственностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России будут бороться с заброшенными участками.