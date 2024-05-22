Поросло травой: как в России будут бороться с заброшенными участками

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

«Ведомости»: садоводов обяжут начать использовать участки в течение трех лет

Поросло травой: как в России будут бороться с заброшенными участками

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Кабмин установит признаки их неиспользования. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Россреестр разработал законопроект, согласно которому собственники земельных участков, включая садоводов и огородников, обязаны будут начать их использование в течение трех лет. Документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Под освоением земельного участка, согласно законопроекту, будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние. Перечень таких мероприятий будет подготовлен до 15 января 2025 года», — отмечается в статье.

Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Согласно документу, признаки неиспользования участков установит кабмин. В случае принятия закона поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Как отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, заброшенные участки являются огромной проблемы для городов, поселков, их развития. Если выданная под конкретную разрешенную деятельность земля не используется, то это может стать основанием для изъятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 3 мая в России начали действовать штрафные санкции за неправильное хранение навоза. Теперь органические удобрения могут находится на открытых площадках, но на расстоянии 15 метров от жилых домов, источников воды и соседних зданий. Также важно продумать защиту от сточных вод и осадков.

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