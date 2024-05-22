Совфед одобрил создание открытого реестра должников по алиментам в России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 0

Власти уверены, что такой шаг поспособствует повышению мотивации неплательщиков к исполнению своих обязанностей.

Совфед одобрил создание открытого реестра должников по алиментам в России

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Совет Федерации России поддержал на пленарном заседании закон о создании в стране отдельного открытого реестра должников по алиментным обязательствам. Об этом сообщает пресс-служба СФ в Telegram-канале.

«Создание реестра будет способствовать повышению эффективности и качества принудительного исполнения судебных актов, а также мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей», — заявил первый зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

Правки вносятся в закон «Об исполнительном производстве». Согласно документу, в течение суток неплательщиков алиментов будут уведомлять о включении или исключении из реестра. Данные должников не исчезнут из открытого доступа до полного погашения долга.

В реестре будут отображаться данные должников по алиментам. Речь идет о гражданах, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание не достигших 18-летия или совершеннолетних и недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Также в реестре будет содержаться информация о должниках, объявленных судебными приставами в розыск.

Реестр будет являться частью банка данных ФССП, она будет автоматически запрашивать информацию о трудоустройстве неплательщиков у органов госвласти и государственных внебюджетных фондов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет только граждан с высокими доходами. Основные параметры еще вырабатываются, но некоторые важные моменты уже определены.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
В России вырастут штрафы за низкое качество ЖКУ
14:30
Поросло травой: как в России будут бороться с заброшенными участками
14:23
«Трудно поверить»: Песков о хамском заявлении Блинкена в адрес иранского народа
14:20
Росздравнадзор штурмует клинику хирурга Тимура Хайдарова
14:06
Уехавшего в США художника Станислава Шминке объявили в розыск
14:05
«Ничего не меняется»: Кремль о решении Евросоюза по замороженным активам России

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
Борьба за справедливость: в каких случаях можно оспорить штраф за нарушение ПДД
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Хочется чего-то вкусненького: как избавиться от привычки заедать стресс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео