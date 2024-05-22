Совфед одобрил создание открытого реестра должников по алиментам в России

Совет Федерации России поддержал на пленарном заседании закон о создании в стране отдельного открытого реестра должников по алиментным обязательствам. Об этом сообщает пресс-служба СФ в Telegram-канале.

«Создание реестра будет способствовать повышению эффективности и качества принудительного исполнения судебных актов, а также мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей», — заявил первый зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

Правки вносятся в закон «Об исполнительном производстве». Согласно документу, в течение суток неплательщиков алиментов будут уведомлять о включении или исключении из реестра. Данные должников не исчезнут из открытого доступа до полного погашения долга.

В реестре будут отображаться данные должников по алиментам. Речь идет о гражданах, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание не достигших 18-летия или совершеннолетних и недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Также в реестре будет содержаться информация о должниках, объявленных судебными приставами в розыск.

Реестр будет являться частью банка данных ФССП, она будет автоматически запрашивать информацию о трудоустройстве неплательщиков у органов госвласти и государственных внебюджетных фондов.

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