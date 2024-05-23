Путин поддержал выдвижение главы Липецкой области Артамонова на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Липецкой области Игоря Артамонова на второй срок. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Я хочу пожелать вам успеха. Вы человек опытный. С людьми работать нужно напрямую, вы это знаете. Особенно в этот период — предвыборный», — сказал глава государства в ходе встречи по видеосвязи.

Путин пожелал Артамонову удачи на предстоящих выборах. Политик возглавляет Липецкую область с 2018 года, в 2024-м истекает срок его полномочий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал выдвижение главы Крыма Сергея Аксенова на новый срок. Российский лидер отметил, что и экономика, и социальный сфера полуострова развиваются успешно, как и планировалось.