Путин поддержал выдвижение главы Липецкой области Артамонова на второй срок

Политик возглавляет регион с 2018 года.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Липецкой области Игоря Артамонова на второй срок. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Я хочу пожелать вам успеха. Вы человек опытный. С людьми работать нужно напрямую, вы это знаете. Особенно в этот период — предвыборный», — сказал глава государства в ходе встречи по видеосвязи.
Путин пожелал Артамонову удачи на предстоящих выборах. Политик возглавляет Липецкую область с 2018 года, в 2024-м истекает срок его полномочий.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал выдвижение главы Крыма Сергея Аксенова на новый срок. Российский лидер отметил, что и экономика, и социальный сфера полуострова развиваются успешно, как и планировалось.
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