Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили в Лаосе

Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили в Национальном культурном центре Лаоса. Кадры с мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Отмечается, что музыканты выступали с такими инструментами, как скрипка, фортепиано и флейта. При этом 24 мая музыканты выступят в Ханойской консерватории.

В камерных программах выступят молодые российские музыканты, лауреаты международных конкурсов — пианист Глеб-Иосиф Романчукевич, скрипач Александр Папушев и флейтист Петр Худоногов.

В славянских странах 24 мая отмечают день, посвященный святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию — создателям славянской письменности. Зрителей ждут произведения композиторов, ставших настоящим явлением российской и мировой музыкальной культуры.

«Посольство мастерства» — ежегодный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, созданный в 2012 году и охвативший не только регионы России, но и другие страны мира. Он состоит из выездных сессий с мастер-классами ведущих музыкантов в шести регионах страны и гастролей успешных молодых солистов в российских центрах науки и культуры за рубежом.