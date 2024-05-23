Блинкен признал, что Россия не является спонсором терроризма

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

Госсекретарь США обосновал, почему Белый дом не внес РФ в соответствующий список.

Блинкен признал, что Россия не является спонсором терроризма

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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США не станут вносить Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, поскольку не считают ее таковой. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

Недавно он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. В ходе заседания его спросили о том, почему Белый дом не включил РФ в этот перечень после соответствующих призывов со стороны Украины и ряда европейских стран.

«Агрессия — это не терроризм, это две разные вещи», — ответил Блинкен. Трансляция заседания велась на канале C-SPAN.

Он указал, что США считает, что этот термин «не подходит к тому, чем занимается Россия». Как указал Блинкен, признание России страной — спонсором терроризма грозит «подрывом некоторого многостороннего сотрудничества и координации действий», которые у Вашингтона были по санкциям в отношении Москвы.

Госсекретарь также отметил, что включение РФ в этот список могло бы стать помехой для Штатов конфискации замороженных активов.

«Это могло бы помешать нашим очень активным усилиям, направленным на обеспечение оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов. Последние могут оказаться заблокированными в ходе судебного разбирательства, если есть признание страной — спонсором терроризма. Так что имеется ряд практических причин, из-за которых мы не считаем это лучшим способом действий», — отметил Блинкен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

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