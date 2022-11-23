Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 39

Представитель МИД России Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма

Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Представитель МИД РФ прокомментировала документы о признании России «государством — спонсором терроризма».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Европарламент признал Россию «государством — спонсором терроризма». Резолюцию (которая, к слову, не имеет юридической силы) приняли 494 голоса, 58 парламентариев высказались «против», 44 — воздержались.

«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — четко и лаконично отреагировала на ситуацию официальный представитель МИД РФ.

О планах объявить Россию «государством — спонсором терроризма» Европарламент заявил 14 ноября. А месяц назад, 13 октября, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сформировали заявление, в котором призвали стран-участниц «оказывать на Россию максимальное давление».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова предложила службе безопасности Украины (СБУ) провести обыски в бункере у президента Владимира Зеленского.

-1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:58
Во Франции назвали Крым российским и призвали не брать Украину в ЕС
18:49
Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США
18:45
Несколько десятков человек пострадали в результате мощного землетрясения в Турции
18:26
Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»
18:15
В Приморье задержали браконьера, хранившего шкуру, череп и кости амурских тигров
18:06
Путин рассказал о беспокойстве лидеров стран Африки из-за ситуации с удобрениями

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика