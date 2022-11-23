Представитель МИД РФ прокомментировала документы о признании России «государством — спонсором терроризма».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Европарламент признал Россию «государством — спонсором терроризма». Резолюцию (которая, к слову, не имеет юридической силы) приняли 494 голоса, 58 парламентариев высказались «против», 44 — воздержались.

«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — четко и лаконично отреагировала на ситуацию официальный представитель МИД РФ.

О планах объявить Россию «государством — спонсором терроризма» Европарламент заявил 14 ноября. А месяц назад, 13 октября, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сформировали заявление, в котором призвали стран-участниц «оказывать на Россию максимальное давление».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова предложила службе безопасности Украины (СБУ) провести обыски в бункере у президента Владимира Зеленского.