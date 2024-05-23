«Гибну, умираю, болею»: что стряслось с актрисой Татьяной Васильевой

Актриса передвигается с помощью костылей и питается на 750 калорий в день. В чем причина?

Народная артистка России Татьяна Васильева во время гастролей в Сочи заработала перелом ноги, но это не сломило знаменитость. В программе одного из федеральных каналов звезда рассказала, как так получилось, что в одной руке у нее оказался костыль, а в другой гантеля.

«Я бежала с бубном по полу со скользким покрытием, в последний момент споткнулась и упала. За мной бежал чудесный артист, который упал на меня», — рассказала Васильева.

Производственную травму артистка получила на спектакле, но после своего падения ей было очень смешно, призналась 77-летняя актриса. На нее упал плотный мужчина, который потом не мог даже встать, он буквально карабкался по ней. Когда же Васильева поднялась, то осознала, что это уже пятый для нее перелом. Причем даже после этого звезда не бросила занятия спортом.

«В одной руке у меня костыль, в другой — гантеля, потом меняю. Без спорта гибну, умираю, болею», — отметила Васильева.

Она рассказала, что у нее спортивное питание — 750 калорий в день, но есть больше она все равно не может. При этом звезда не готовит сама, а прибегает к услугам доставки еды.

Ранее 5-tv.ru писал, как Татьяна Васильева сбежала со своего последнего свидания — это был «старый пень с пузом».