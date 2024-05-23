Цветочное полнолуние: что можно и нельзя делать 23 мая

Сегодня, 23 мая 2024 года, в 16:53 состоится редкое и уникальное — цветочное полнолуние. Так принято называть последнее полнолуние весны. В этом году оно проходит под знаком Стрельца. В такой мистический день природа полностью расцветает, наконец-то знаменуя приход лета, а космос направляет людям как удачу и успех, так и проблемы. Историю и особенности уникального дня, а также, что можно и нельзя делать в цветочное полнолуние, рассказало издание URA.RU.

История названия

Свое удивительное название день получил не просто так. Традиция давать имена разным видам полнолуния зародилась еще в древние времена и уникальна для каждой культуры. Так, например, где-то полнолуние предвещает распускание цветов, за что и было названо цветочным. А у кельтов и майя оно называлось ярким. «Имя» имеет не только майское полнолуние, но и, к примеру, ноябрьское, которое в Южном полушарии называют морозным из-за скорого наступления зимы.

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Чем заняться в этот день

Цветочное полнолуние дает людям много энергии, но тратить ее нужно с умом. Займитесь переосмыслением волнующих вас тем, посвятите себя духовным практикам. Это время хорошо подходит для новых начинаний, прощания с отношениями из прошлого и важных жизненных шагов. Направьте потоки энергии Вселенной на визуализацию вашего будущего, представьте цели, которых вы хотите достичь в будущем.

Проведите время с родными: благодарность и примирение — это те два слова, которые должны сопровождать вас весь день. Попросите прощения у людей, с которыми когда-то не задались отношения, и поблагодарите близких, кто приносит добро в вашу жизнь. Попробуйте выйти за рамки своего привычного круга общения и займитесь поиском новых единомышленников.

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Чего делать не стоит

Лучше отложить принятие серьезных решений, особенно связанных с финансами. Полнолуние может повышать эмоциональный фон человека, делая вас более иррациональным. В этот день люди часто совершают необдуманные траты — держите себя в руках и распоряжайтесь финансами с холодной головой.

Из-за роста эмоциональности учащаются конфликты. Вот почему так важно стараться сглаживать углы при общении с окружающими, а также не спешить начинать совместные проекты, так как они могут обернуться провалом.

Не стоит пытаться изменить свою внешность или стиль жизни — как уже было сказано, цветочное полнолуние служит поводом лучше узнать себя и принять свои особенности, а не стремиться к изменению.

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Гороскоп для знаков зодиака на Цветочное полнолуние

www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann

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