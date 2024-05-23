Ахмат Кадыров стал новым президентом грозненского футбольного клуба

Министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров стал новым президентом футбольного клуба Грозного «Ахмат». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФК.

С поста ушел Магомед Даудов, он руководил футбольным клубом на протяжении 13 лет. Представители ФК надеются, что над началом Ахмата Кадырова команду ждут новые достижения и победы.

Кроме того, вице-президентом клуба стал первый заместитель министра Чечни по физической культуре и спорту Умар Даудов.

Несколько дней назад, 19 мая, «Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 5:1. Таким образом, «Зенит» поднялся в таблице на второй место (54 очка), а «Ахмат» занял десятую строчку (35 очков).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель правительства Чечни Муслим Хучиев покинул пост. На данной должности чиновник пробыл около шести лет, с 2018 года. По словам Рамзана Кадырова, теперь экс-глава правительства Чечни переходит на другую работу.