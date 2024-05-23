Москву признали лидером России по развитию государственно-частного партнерства

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 6 0

Рейтинг ежегодно составляет Минэкономразвития.

Москву признали лидером России по развитию государственно-частного партнерства

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Москва заняла первое среди российских регионов место по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что мегаполис победил «в абсолютно конкурентной борьбе». В тройку лидеров по итогам прошлого года, кроме Москвы, вошли также Нижегородская область и Санкт-Петербург.

Рейтинг ежегодно составляет Минэкономразвития. Специалисты оценивают эффективность сотрудничества субъектов федерации и частного бизнеса, а также анализируют динамику реализации совместных проектов.

«Москва не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению важных для развития города задач. Например, по концессионным соглашениям предприниматели строят дороги, высокотехнологичные промышленные предприятия, больницы и школы, реставрируют исторические здания», — напомнил Собянин.

Уровень развития ГЧП субъектов РФ определяется, исходя из оценки трех факторов. Это динамика реализации проектов ГЧП за отчетный год; накопленный опыт реализации этих проектов в предшествующие годы; а также состояние нормативно-институциональной среды.

Как отмечают в Минэкономразвития, базой для расчета значений первых двух факторов является планируемый объем инвестиций в проект, который корректируется на коэффициенты формы, срока и стадии реализации проекта.

Для расчета значения третьего фактора используются показатели количества досрочно прекращенных соглашений по вине публичной стороны; доли соглашений, заключенных в рамках конкурсных процедур; длительность подписания соглашений, а также качественные оценки, представленные независимыми экспертными организациями.

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