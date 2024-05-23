В Приморье сотрудница столовой заразила туберкулезом детей
Пострадали и те несовершеннолетние, которые проживали вместе с женщиной.
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
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В Приморье сотрудница общепита заразила туберкулезом девять детей, о чем 5-tv.ru сообщили в пресс-службе губернатора региона Олега Кожемяко. Сама женщина скрывала, что у нее есть инфекционное заболевание, она продолжала работать в столовой.
В итоге заразились семь школьников и еще двое детей, которые проживают в одном доме с женщиной. Заболевшие проходят лечение в отделениях приморского детского фтизиопульмонологического центра, их состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи делают благоприятные прогнозы.
Остальным школьникам, которые близко контактировали с больной, ничего не угрожает. Сейчас они прошли профилактическое лечение и встали на учет.
Ранее 5-tv.ru писал, как в апреле в одной из школ Приморья обнаружили несколько случаев заражения туберкулезом с помощью диаскинтеста.
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