Частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке в аэропорту Калуги
По факту инцидента организована проверка.
Фото: Смышляев Алексей / ТАСС
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При посадке в международном аэропорту Калуги частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Днем 23 мая поступило сообщение о том, что при посадке в международном аэропорту Калуга частный самолет сошел со взлетной полосы, получив повреждение. Никто не пострадал», — указывается в сообщении.
По факту случившегося организована доследственная проверка. Правоохранители установят все обстоятельства и причины инцидента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе. В частности, топливные баки и крылья могут загореться и впоследствии взорваться из-за короткого замыкания.
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