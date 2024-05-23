Частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке в аэропорту Калуги

При посадке в международном аэропорту Калуги частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Днем 23 мая поступило сообщение о том, что при посадке в международном аэропорту Калуга частный самолет сошел со взлетной полосы, получив повреждение. Никто не пострадал», — указывается в сообщении.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Правоохранители установят все обстоятельства и причины инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе. В частности, топливные баки и крылья могут загореться и впоследствии взорваться из-за короткого замыкания.