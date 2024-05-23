В шаге от катастрофы: около 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе

Причина — в технических характеристиках воздушных судов.

Около 300 самолетов Boeing 777 могут буквально взорваться в воздухе из-за дефекта в электропроводке. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на уведомление Федерального управления гражданской авиации (ФАУ) США.

По данным СМИ, топливные баки и крылья 292 воздушных судов Boeing 777 могут загореться и впоследствии взорваться из-за короткого замыкания. Дефект находится в неправильной установке электроники для рассеивания статического электричества в крыле самолета. Отмечается, что часть самолетов с подобной проблемой используются также в United и American Airlines.

Как указали в ФАУ, американской компании Boeing нужно будет потратить не менее 698 тысяч долларов, чтобы исправить фатальный дефект только лишь в этих 300 самолетах.

Ранее 5-tv.ru писал, как во время рейса из Лондона в Сингапур из-за турбулентности погиб пассажир — он летел на самолете Boeing 777-300ER.