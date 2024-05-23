Роботизированные комплексы для разминирования испытали в Новосибирске

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

В процессе эксперимента на роботизированной платформе было необходимо сначала создать детальный ортофотоплан.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Испытания комплекса дистанционного определения наличия взрывоопасных предметов и их уничтожения провела компания «РАТМ Холдинга» в Новосибирске.

В процессе эксперимента на роботизированной платформе было необходимо сначала создать детальный ортофотоплан — цифровую панораму местности высокого разрешения, полученную из множества фотографий, а также определить координаты этой панорамы. Полет занял примерно один час и проходил в автоматическом режиме.

Сначала программа разработала маршрут полета. После получения указаний оператора, коптер поднялся в воздух и направился к месту съемки, а затем дрон с магнитометрическим датчиком отправился в новый полет.

«Инвестиции в научно-техническую деятельность, позволяющую создавать технологии, очищающие территории от взрывоопасных элементов не просто бизнес, а предмет гордости и норма жизни для наших предприятий», — прокомментировал испытания президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран.

Текущий этап испытаний — не особенный, однако по запросу саперной компании в него была внедрена камера более высокого разрешения. Изображения, получаемые с ее помощью, позволяют обнаруживать мины на земле даже в траве.

+18° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Цветочное полнолуние: что можно и нельзя делать 23 мая

Последние новости

22:44
Новый виток конфликта: почему теперь Успенская собирается подать в суд на Киркорова
22:37
Мумию пенсионера обнаружили в Москве
22:23
Собянин: Федеральные музеи войдут в систему Russpass
22:10
Это любовь? ЮрКисс появился на публике с Mia Boyka
22:06
Имущество группы «Макфа» обратили в доход государства
22:02
Страшный пожар в подмосковном хостеле под Истрой. Главное

Сейчас читают

Стала известна версия жены Шамарина о причинах ареста супруга
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
Цветочное полнолуние: что можно и нельзя делать 23 мая
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео