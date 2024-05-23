Роботизированные комплексы для разминирования испытали в Новосибирске

Испытания комплекса дистанционного определения наличия взрывоопасных предметов и их уничтожения провела компания «РАТМ Холдинга» в Новосибирске.

В процессе эксперимента на роботизированной платформе было необходимо сначала создать детальный ортофотоплан — цифровую панораму местности высокого разрешения, полученную из множества фотографий, а также определить координаты этой панорамы. Полет занял примерно один час и проходил в автоматическом режиме.

Сначала программа разработала маршрут полета. После получения указаний оператора, коптер поднялся в воздух и направился к месту съемки, а затем дрон с магнитометрическим датчиком отправился в новый полет.

«Инвестиции в научно-техническую деятельность, позволяющую создавать технологии, очищающие территории от взрывоопасных элементов не просто бизнес, а предмет гордости и норма жизни для наших предприятий», — прокомментировал испытания президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран.

Текущий этап испытаний — не особенный, однако по запросу саперной компании в него была внедрена камера более высокого разрешения. Изображения, получаемые с ее помощью, позволяют обнаруживать мины на земле даже в траве.