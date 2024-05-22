«Иди с собакой гулять»: Бородина отчитала младшую дочь за пользование телефоном

Звезда в одиночку воспитывает дочерей и, как и любая мама, хочет лучшего для них будущего.

Телеведущая Ксения Бородина отругала младшую дочку Теону за пользование телефоном. Звездной маме не понравилось, что наследница прямо с раннего утра взяла в руки гаджет. По ее методу воспитания, девочка должна активно проводить время, а не сидеть в интернете.

«Почему вдруг у нас в будние дни телефон стал? Только что стояли, разговаривали, пошла за телефоном! В чем дело?» — возмутилась Бородина.

В ответ Теона объяснила, что она уже позавтракала и поэтому решила взять в руки телефон. Но знаменитость предложила дочке провести утро с собакой — к примеру, сходить и погулять с ней.

«Иди бери собаку, иди гуляй, бери кота. Поела, это что значит? Что с утра надо в телефоне сидеть нон-стоп?» — аргументировала блогер.

У 40-летней телеведущей есть две дочери от двух браков. Марусю она родила от Юрия Будагова, а Теону — от бизнесмена Курбана Омарова.

Вместе с предпринимателем они были шесть лет. Но летом 2021 года союз звезд внезапно рухнул.

Супруги расстались не на самых позитивных нотах. Спустя время Бородина призналась — она не смогла простить многочисленные измены партнера.

После развода Омаров стал меньше времени уделять дочке. По словам Бородиной, девочка видится с папой крайне редко.

Хотя она не запрещает им общаться. Звезда только «за» встречи, но сама на них не настаивала и не собирается этого делать впредь.

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