Япония расширила санкционный список на девять компаний из России

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 17 0

Япония внесла в санкционные списки 9 организаций и одно частное лицо из России

Япония расширила санкционный список на девять компаний из России

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Какие организации попали под ограничения?

Правительство Японии продолжает расширять свой санкционный список. В этот раз под ограничения попали девять российских компаний, о чем сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны на своем сайте.

В частности, под рестрикции попали не только одно физическое лицо и девять юридических лиц из России, но и два юридических лица из Кипра.

Согласно официальному документу, в санкционный список попал также и генеральный директор государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик. Досталось и его компании, а также военному полигону Ашулук вместе с командованием военно-транспортной авиации РФ. Среди кипрских организаций Azia Shipping и IBEX Shipping.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России не планируют восстанавливать политические контакты с Японией на фоне ухудшений атмосферы отношений с Токио. Так, в марте этого года в стране восходящего солнца приняли уже 22-й пакет санкций — за все время власти Японии добавили в них более одной тысячи человек и не менее 120 организаций из России.

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Япония расширила санкционный список на девять компаний из России

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