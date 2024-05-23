«Мы не намерены»: в МИД России исключили восстановление контактов с Японией

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

МИД РФ: Москва не намерена инициировать восстановления контактов с Токио

«Мы не намерены»: в МИД России исключили восстановление контактов с Японией

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Думать о будущем отношений двух стран должна японская сторона, отметили в ведомстве.

Москва не собирается инициировать восстановление политических контактов с Токио в нынешних условиях. Об этом заявил директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева в интервью РИА Новости.

«Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений», — сказала она.

Воробьева отметила, что атмосфера отношений с Японией продолжает ухудшаться. Так, в марте Токио принял 22-й пакет санкций. Японские власти должны понимать, что невозможно вернуться к нормальному межгосударственному диалогу без подкрепленного практическими делами отказа от антироссийской политики.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. В рамках антироссийской политики страны G7 обсуждают план США по использованию доходов от замороженных активов РФ.

Инициатива будет рассматриваться на июньском саммите объединения. В случае ее принятия Украина получит помощь в размере 50 миллиардов долларов. Если Канада, Британия и Германия уже поддержали этот план, то Франция, Италия и Япония пока в раздумьях, но уже меняют свою позицию. Хотя сообщалось, что США давят на союзников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Японии посоветовали отложить переговоры о Курилах с Россией. Стране, как отмечается, необходимо акцентировать внимание на тех областях отношений, где есть перспективы.
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