«Мы не намерены»: в МИД России исключили восстановление контактов с Японией

Думать о будущем отношений двух стран должна японская сторона, отметили в ведомстве.

Москва не собирается инициировать восстановление политических контактов с Токио в нынешних условиях. Об этом заявил директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева в интервью РИА Новости.

«Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений», — сказала она.

Воробьева отметила, что атмосфера отношений с Японией продолжает ухудшаться. Так, в марте Токио принял 22-й пакет санкций. Японские власти должны понимать, что невозможно вернуться к нормальному межгосударственному диалогу без подкрепленного практическими делами отказа от антироссийской политики.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. В рамках антироссийской политики страны G7 обсуждают план США по использованию доходов от замороженных активов РФ.

Инициатива будет рассматриваться на июньском саммите объединения. В случае ее принятия Украина получит помощь в размере 50 миллиардов долларов. Если Канада, Британия и Германия уже поддержали этот план, то Франция, Италия и Япония пока в раздумьях, но уже меняют свою позицию. Хотя сообщалось, что США давят на союзников.