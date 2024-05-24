Российские бойцы развернули в освобожденной Клещеевке копию Знамени Победы

На кадрах, предоставленных Минобороны России, — ближний бой наших штурмовиков и работа операторов дронов.
Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские военные развернули в освобожденной Клещеевке в Донецкой народной республике (ДНР) флаг России и копию Знамени Победы. Кадрами поделилась пресс-служба Минобороны России.
На видео — работа российских артиллеристов, которые наносили удары, в том числе высокоточными снарядами «Краснополь», по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах и на территории самой Клещеевки. Также Минобороны показало, как операторы FPV-дронов уничтожили группу боевиков, укрывавшихся в подвале разрушенного дома.
Камеры беспилотников зафиксировали и наших штурмовиков, вступивших в ближний бой с противником. На кадрах — потери киевского режима в живой силе и технике.
«Также на видео запечатлен момент, когда в населенном пункте были развернуты государственный флаг России и копия Знамени Победы», — добавили в Минобороны.
Несколько дней назад, 22 мая, Вооруженные силы России освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР. Населенный пункт взяли бойцы «Южной» группировки войск.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.
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