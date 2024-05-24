Российские бойцы развернули в освобожденной Клещеевке копию Знамени Победы

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 45 0

На кадрах, предоставленных Минобороны России, — ближний бой наших штурмовиков и работа операторов дронов.

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские военные развернули в освобожденной Клещеевке в Донецкой народной республике (ДНР) флаг России и копию Знамени Победы. Кадрами поделилась пресс-служба Минобороны России.

На видео — работа российских артиллеристов, которые наносили удары, в том числе высокоточными снарядами «Краснополь», по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах и на территории самой Клещеевки. Также Минобороны показало, как операторы FPV-дронов уничтожили группу боевиков, укрывавшихся в подвале разрушенного дома.

Камеры беспилотников зафиксировали и наших штурмовиков, вступивших в ближний бой с противником. На кадрах — потери киевского режима в живой силе и технике.

«Также на видео запечатлен момент, когда в населенном пункте были развернуты государственный флаг России и копия Знамени Победы», — добавили в Минобороны.

Несколько дней назад, 22 мая, Вооруженные силы России освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР. Населенный пункт взяли бойцы «Южной» группировки войск.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.

Тема:
Спецоперация
24 мая
Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии
24 мая
«Это происходит»: Орбан о подготовке Европы к конфликту с Россией
24 мая
Встреча с Ми-35 и Ка-52 обернулась для ВСУ ночным кошмаром. Лучшее видео из зоны СВО
24 мая
Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море
24 мая
Боевиков расщепило на атомы после удара Су-34. Лучшее видео из зоны СВО
24 мая
Херш предрек Украине сокрушительное поражение без участия дипломатии
24 мая
Штурмовиков на границе ДНР и Запорожской области прикрывают РСЗО «Град»
23 мая
Москалькова призвала украинского омбудсмена ускорить обмен 500 пленных ВСУ
23 мая
Украинские боевики ударили по центру Горловки в ДНР: что известно об атаке
23 мая
СМИ сообщили о поражении ж/д состава с украинскими танками в Харьковской области
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

10:55
«Приснился вещий сон»: как экс-солистка «Тату» Юлия Волкова смогла победить рак
10:43
Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии
10:42
В Оренбургской области началось нашествие насекомых
10:34
Собянин рассказал о планах продвижения столичных брендов
10:22
«Жар-птица или фламинго?» — Боня опять опозорилась в Каннах из-за неудачного наряда
10:21
«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео